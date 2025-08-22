Multe stradali in Piemonte: Biella tra le province con meno incassi

Secondo il Centro Studi Enti Locali, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’ISTAT, nel 2024 i piemontesi hanno versato complessivamente 195,2 milioni di euro in sanzioni per violazioni al Codice della Strada, con una spesa media di quasi 46 euro per residente.

All’interno della regione, Biella si conferma tra le province con il minor totale di multe pagate: 2,22 milioni di euro. Seguono il Verbano-Cusio-Ossola con 3,22 milioni e Vercelli con 5,95 milioni.

Analizzando i soli capoluoghi di provincia, Biella registra 1,11 milioni di euro, collocandosi tra le città con il minor incasso per multe, ben al di sotto di Torino, che da sola ha raccolto quasi 61,2 milioni di euro, e di altre province come Alessandria (3,8 milioni) e Asti (3 milioni).

Nel complesso, il Piemonte ha visto un aumento del 13% degli incassi da multe rispetto al 2023, mentre Biella resta tra le province meno colpite dalle sanzioni, confermando un minor impatto sulla quotidianità degli automobilisti locali.