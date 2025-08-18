Valdengo sostiene la sterilizzazione dei gatti randagi

Il Comune di Valdengo ha deciso di sostenere l’Associazione Biellese Difesa Animali Onlus con un contributo di 300 euro destinato alla sterilizzazione dei gatti randagi presenti sul territorio.

L’iniziativa nasce da una richiesta dell’associazione, che da anni si occupa della tutela degli animali e in particolare del controllo delle colonie feline. Grazie al contributo comunale sarà possibile proseguire l’attività di sterilizzazione, considerata fondamentale per prevenire il proliferare di cucciolate non gestibili e migliorare le condizioni di vita degli animali.

La scelta dell’amministrazione comunale va nella direzione di una maggiore attenzione al benessere animale e di una gestione più sostenibile della presenza dei randagi sul territorio.