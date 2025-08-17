Biella, ubriachezza molesta in via Ivrea: uomo si butta in mezzo alla strada

A seguito della segnalazione di una persona ubriaca, i Carabinieri sono intervenuti in via Ivrea, nell'area in prossimità di città Studi, per accertarsi della presenza di un uomo, che si sarebbe buttato ripetutamente in mezzo alla strada.
Intorno alle ore 21:00, l'equipaggio del Norm (Nucleo operativo radiomobile) ha rintracciato l'uomo che, residente nel torinese, ma di fatto senza fissa dimora, rappresentava un pericolo per se stesso e gli altri.
Presenti anche i sanitari del 118, ma l'uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale. Verrà sanzionato per ubriachezza molesta.