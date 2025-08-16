Non solo Rossi e Bianchi: ecco i cognomi più diffusi a Torino e in Piemonte (e il motivo è curioso)

"Ferrero", "Barbero" e "Ferraris". Ecco i tre cognomi più diffusi in tutto il Piemonte. Lo dice l'ultima ricerca effettuata dagli specialisti di Preply, che ha esplorato le distribuzione regione per regione, andando oltre i super-classici "Rossi" e "Bianchi", che sono quelli che si possono trovare più facilmente in tutta la Penisola.

"Lavoratore del ferro"

"I cognomi - spiegano i responsabili della ricerca - non sono solo etichette anagrafiche, ma si tratta di veri e propri testimoni di storie e tradizioni tramandate nel tempo. Dietro a ogni cognome si nascondono infatti antichi mestieri, legami con la religione, appartenenze geografiche e tanti altri aspetti che riflettono la nostra storia e identità culturale". E per quanto riguarda Torino e il Piemonte, la spiegazione di Ferrero è proprio "lavoratore del ferro". Quasi un presagio, per un'area geografica che ha legato a doppio filo il proprio destino economico (e sociale) al comparto dell'auto.

Artigiani e Territori

Artigiani o territori, insomma. Una caratteristica che accomuna soprattutto i Comuni del Nord. I cognomi rappresentano mestieri, oppure località. In Lombardia spicca "Sala", di radici longobarde e con il significato di “corte/edificio”.

In Veneto domina "Dalla", il quale potrebbe derivare da un antico uso dialettale per indicare l’origine da un luogo o casato. Altro cognome popolare, questa volta in Emilia-Romagna è Fabbri.

Legame con la fede

In centro Italia è forte invece il legame con la fede e con i santi. Nel Lazio il più diffuso è Angelis, presente in molteplici varianti. In Toscana, invece, primeggia Innocenti. D’Angelo è cognome particolarmente diffuso in Abruzzo ("messaggero di Dio"). Coppola, Romeo e Santoro sono i cognomi che raccontano il Mezzogiorno.

Luoghi e vestiti tipici

Al Sud e nelle Isole? Il cognome più popolare in Campania è Coppola, che deriva dall’omonimo berretto tipico del Sud Italia. In Sicilia invece domina Messina, legato alla città omonima. In Puglia invece il più diffuso è Santoro, con chiara origine religiosa, mentre in Calabria Romeo ("pellegrino che va per devozione a Roma"). In Sardegna, infine, quasi cinque persone su mille si chiamano Sanna, poco più di quattro Piras e oltre due Pinna.