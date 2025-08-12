Torna ad Oropa il GeoMorfoGiro: passeggiata guidata nella riserva del Sacro Monte

Sabato 16 agosto, alle ore 10:00, torna il GeoMorfoGiro: una passeggiata guidata nella Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa per scoprire il paesaggio e le sue origini.

Il percorso, della durata di circa due ore, condurrà i partecipanti sulle tracce dell’antico ghiacciaio che fino a 10.000 anni fa ricopriva la Valle di Oropa. Nato tra il Monte Mucrone e il Monte Rosso, il ghiacciaio occupava la conca oggi riempita dal Lago del Mucrone, un tempo ampio circo glaciale racchiuso da pareti scoscese. I segni lasciati dalle trasformazioni del Quaternario sono visibili anche nella parte bassa della Conca, sebbene in parte nascosti dagli interventi umani.

L’escursione è adatta a tutti ed è consigliata anche alle famiglie con bambini. Ritrovo alla biglietteria del Giardino Botanico di Oropa; il gruppo sarà composto da un minimo di 9 e un massimo di 15 persone.