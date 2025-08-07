 / CRONACA

CRONACA | 07 agosto 2025, 19:51

Auto prende fuoco ad Andorno, paura per una donna FOTO

Sul posto Vigili del Fuoco e 118

Auto prende fuoco ad Andorno, paura per una donna FOTO

Auto prende fuoco ad Andorno, paura per una donna FOTO

Attimi di paura ad Andorno Micca nella tarda serata di oggi giovedì 7 agosto, intorno alle ore 19, nei pressi di via Pezzia, dove un'auto ha improvvisamente preso fuoco. Il veicolo, appartenente a una donna del posto, è stato avvolto dalle fiamme mentre si trovava in sosta o in transito nella zona.

La proprietaria, visibilmente spaventata dall'accaduto, è stata soccorsa sul posto dal personale del 118, prontamente intervenuto insieme ai Vigili del Fuoco. Fortunatamente, la donna non avrebbe riportato ferite gravi, ma è stata comunque sottoposta ad accertamenti per precauzione.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse ad altri veicoli o edifici vicini. Al momento non risultano altri feriti.

Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

s.zo.

