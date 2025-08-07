Auto prende fuoco ad Andorno, paura per una donna FOTO

Attimi di paura ad Andorno Micca nella tarda serata di oggi giovedì 7 agosto, intorno alle ore 19, nei pressi di via Pezzia, dove un'auto ha improvvisamente preso fuoco. Il veicolo, appartenente a una donna del posto, è stato avvolto dalle fiamme mentre si trovava in sosta o in transito nella zona.

La proprietaria, visibilmente spaventata dall'accaduto, è stata soccorsa sul posto dal personale del 118, prontamente intervenuto insieme ai Vigili del Fuoco. Fortunatamente, la donna non avrebbe riportato ferite gravi, ma è stata comunque sottoposta ad accertamenti per precauzione.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse ad altri veicoli o edifici vicini. Al momento non risultano altri feriti.

Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.