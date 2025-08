Il Comune lavora a un Piazzo by night in occasione della Vuelta

Biella si prepara a vivere un’estate ricca di eventi, ma uno dei momenti clou sarà senza dubbio il passaggio della Vuelta, a fine agosto, la prestigiosa corsa ciclistica spagnola che farà tappa nella nostra città. Un appuntamento di rilievo internazionale che il Comune di Biella ha deciso di celebrare con un evento speciale: una "notte spagnola" al Piazzo, pensata per trasformare il borgo storico in un angolo di Spagna.

L’Assessorato agli Eventi, guidato da Edoardo Maiolatesi, è al lavoro per costruire un’esperienza coinvolgente, che non sia solo sport ma anche cultura e festa. Per l’occasione, volontà dell'amministrazione è coinvolgere le attività del Piazzo invitandole a proporre menu a tema spagnolo come tapas, paella, sangria e altri piatti tipici, per offrire a cittadini e visitatori un viaggio nei sapori della tradizione iberica.

Non mancheranno musica, installazioni luminose e momenti di animazione per tutta la sera, in un clima festoso che unirà il fascino del Piazzo all’energia del grande ciclismo. L’evento by night si inserisce nel calendario estivo del Comune, che quest’anno punta a fare di Biella un centro sempre più vivo e attrattivo.

“Biella non è mai stata così viva – sottolinea l’assessore Maiolatesi –. Il 2025 ha segnato un cambio di passo. La città è più dinamica e pronta ad accogliere grandi eventi che ci portano visibilità internazionale, come la Vuelta, ma anche i piccoli appuntamenti sono fondamentali. Solo per le bande, in questi mesi, abbiamo ricevuto richieste per 200 sedie: c'è anche gente in piedi, a dimostrazione che la partecipazione è altissima”.

Il "by night al Piazzo" sarà uno degli appuntamenti simbolo di questa trasformazione: un momento per vivere il centro storico in modo nuovo, valorizzando le attività locali e creando un ponte culturale tra Biella e la Spagna.

Il calendario completo degli eventi sarà disponibile a breve sui canali ufficiali del Comune, ma la direzione è chiara: un’estate che mette Biella sotto i riflettori, senza dimenticare le sue radici e la partecipazione della comunità.