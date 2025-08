Dal Nord Ovest, incidente stradale causa incendio di una vettura ibrida FOTO

Nella prima serata di ieri 31/07/25 dopo le ore 20:00 due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Centrale di Vercelli sono intervenute sullo svincolo della tangenziale di via Tornielli nel comune di Borgo Vercelli in direzione Villata per un incidente stradale.

Nell' impatto sono state coinvolte 2 autovetture in uno scontro frontale, una delle quali, ibrida ha preso fuoco nello scontro.

Gli occupanti delle rispettive macchine sono usciti dai propri mezzi in autonomia ai quali abbiamo prestato i primi soccorsi e assistenza nell'attesa dell' arrivo dei sanitari, contemporaneamente è stato estinto l' incendio mediante l' utilizzo di acqua e sciumogeno evitando il propagarsi delle fiamme alla vegetazione limitrofe.

Presenti sul posto anche pattuglie della Polizia.