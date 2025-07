Piano socio sanitario 2025-2030, Chiorino: “Una visione concreta per il futuro del Piemonte”

"La Giunta regionale ha approvato oggi il nuovo Piano Socio Sanitario 2025–2030, un documento fondamentale che segna una svolta significativa per la sanità e il welfare del Piemonte". Lo dichiara il vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino.

"Si tratta di un piano ambizioso, costruito con il contributo di professionisti e associazioni, e che mette al centro la persona e i suoi bisogni, puntando su una sanità sempre più vicina, accessibile e innovativa. Tra gli interventi strategici previsti, ci sono il potenziamento della medicina territoriale, la valorizzazione degli ospedali di prossimità, l’integrazione socio-sanitaria e l’investimento in tecnologie e digitalizzazione. Interventi mirati anche per le fragilità, gli anziani, le famiglie e i giovani, con un’attenzione particolare alla salute mentale e alla prevenzione. Questo piano guarda lontano: vuole rispondere in modo concreto alle esigenze del presente e preparare il Piemonte ad affrontare con strumenti moderni le sfide future. Il nostro obiettivo è semplice ma ambizioso: garantire a ogni cittadino cure di qualità, ovunque viva, e costruire una rete sociosanitaria solida. Come vicepresidente della Regione, sono orgogliosa del lavoro svolto e della visione condivisa insieme agli assessori Riboldi e Marrone. Il Piemonte ha oggi un piano all’altezza dei suoi operatori e dei suoi valori." ha concluso Chiorino.