La rivoluzione della skincare arriva dall’Oriente, da Parafarmacia Beltrami è arrivata la K-Beauty

La rivoluzione della skincare arriva dall’Oriente. É conosciuto come K-beauty, abbreviazione di Korean Beauty, l’approccio alla cura della pelle che sta rivoluzionando il mondo della dermocosmetica. Nato in Corea del sud è rapidamente diventato un vero e proprio fenomeno, non solo a livello di mercato globale ma anche a livello di concezione della bellezza. I principi fondamentali alla base sono Prevenzione e Protezione. Attraverso attivi selezionati di origine naturale e tecnologie cosmetiche all’avanguardia, pone particolare attenzione all’idratazione, fondamentale per prevenire l'invecchiamento precoce e mantenere la pelle giovane e sana, e alla protezione dai raggi solari, responsabili del foto-invecchiamento. Celebri, quando si parla di skincare coreana, sono i tanti passaggi che prevedono i protocolli skincare quotidiani, tra doppia detersione, esfoliazione, lozioni ed essenze, maschere e trattamenti intensivi. Il vantaggio di questi protocolli così ricchi è duplice: da un lato la routine quotidiana è altamente personalizzabile a seconda delle esigenze della nostra pelle stagione per stagione, dall’altro permette di prevenire le imperfezioni cutanee prima che si manifestino ricercando una pelle elastica, luminosa e uniforme.

Tra i tanti brand presenti in commercio Dr.Jart+ unisce innovazione dermatologica, ingredienti di qualità ed esperienza artistica. Il primo prodotto creato da Dr.Jart+ combina, in una sola formulazione, la sua filosofia: Premium BB Beauty Balm è una BB Cream multi-azione con pigmenti correttivi, perfetta per la stagione estiva perché idrata, protegge e copre istantaneamente donando un finish naturale. La sua particolarità di unire i benefici della skincare al make-up ha rivoluzionato il mondo beauty.

Da allora questa linea di skincare così colorata, divertente e al tempo stesso funzionale, si è ampliata lanciando prodotti iconici per tutte le tipologie di pelle. Cicapair è la gamma adatta anche alle pelli più sensibili grazie alla presenza di centella asiatica, allantoina e al peptide R-protector, ingredienti calmanti, lenitivi, idratanti che rinforzano la barriera cutanea, rendendo la pelle più resistente. Must have della gamma per chi ha rossori visibili, la famosissima Tiger Grass Color Correcting Treatment, una crema con pigmenti verdi che, scaldati sulla pelle, ne assumono il colorito naturale. Di questo prodotto esiste anche un’altra variante, Tiger Grass Camo Drops, che, rispetto alla Color Correcting, ha una coprenza leggermente inferiore, ma risulta più luminoso e leggero sulla pelle ed ha una protezione solare SPF 35.

Una distinzione importante, poi, che Dr.Jart+ sottolinea, è quella tra una pelle secca e una pelle disidratata. Una pelle secca è una pelle carente di lipidi, componenti fondamentali per la nostra pelle perché insieme all’acqua formano il cosiddetto film idrolipidico, essenziale per l’integrità della barriera cutanea, per limitare la perdita d’acqua nella pelle, per proteggerla dagli agenti esterni e per mantenerla elastica. Per questa esigenza sono stati formulati i prodotti Ceramidin, protocolli a base di ceramidi e pantenolo studiati per restituire alla pelle il comfort di cui ha bisogno.

La pelle disidrata, invece, è una condizione spesso temporanea determinata dalla carenza di acqua. Vital Hydra Solution è formulata con acido ialuronico e Pentavitin, ingrediente derivato da zuccheri vegetali, per donare alla pelle un’idratazione di superficie intensa e duratura. Se desiderate il trend del momento, la glass skin cioè una pelle così luminosa da sembrare di vetro, questi sono i prodotti che fanno per voi.

Anche per una pelle mista, con pori dilatati e punti neri c’è una gamma dedicata, Pore Remedy, che affina delicatamente la grana e riduce, applicazione dopo applicazione, le imperfezioni. Tra le recenti uscite, ideale per la stagione corrente è Every Sun Day Ultra-sheer priming sunscreen stick (SPF 30), impalpabile, non appiccicoso e anti-lucidità, applicabile sia sotto che sopra il make up, più volte al giorno, per essere sempre protetti.

Ultime, ma non per importanza, le maschere monouso: idratanti, lenitive o rassodanti, sono perfette come trattamento intensivo. In particolare le Cryo Rubber, ispirate alla crioterapia, donano un effetto rinfrescante benefico sulla pelle che contribuisce a limitare la degradazione del collagene.

