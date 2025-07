Incidente ad Andorno, auto ribaltata

Nella tarda mattinata di ieri, sabato 26 luglio ad Andorno Micca, si è verificato un incidente stradale autonomo in via Cantono. Intorno alle ore 12, un'auto, una Fiat Grande Punto, si è ribaltata dopo aver urtato il muretto di recinzione di un'abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente, un 27enne residente a Occhieppo, avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare. L’impatto contro il muretto ha causato il ribaltamento dell’auto, che si è fermata al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e il mezzo incidentato. Il conducente ha riportato solo lievi escoriazioni e ha rifiutato il trasporto in ospedale, preferendo essere medicato sul posto.

L’abitazione coinvolta nell’urto è di proprietà di un uomo del 1962, residente ad Andorno Micca. Entrambe le parti coinvolte hanno compilato il modulo di constatazione amichevole (CID) per la gestione assicurativa dell’accaduto.

Il veicolo è stato successivamente rimosso e il manto stradale è stato ripristinato per garantire la piena sicurezza della viabilità nella zona.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno effettuando gli ultimi accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.