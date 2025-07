Cordar Biella tra i modelli di efficienza in Italia. Martinazzo: “Servizi, crescita e visione futura”

Cordar Biella si conferma un fiore all'occhiello del nostro territorio. È notizia di queste settimane che la società biellese è ancora una volta tra i migliori gestori a livello nazionale con il riconoscimento di una premialità pari a 670.404 euro.

Un ottimo risultato, come sottolineato dal presidente Gabriele Martinazzo, alla guida dell'azienda dal 29 giugno 2020. “È la dimostrazione che il nostro lavoro è stato eseguito nel migliore dei modi e nei tempi corretti tanto che ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati. Come riportato da ARERA, siamo riusciti a mantenere il quinto posto nazionale d'eccellenza per il macroindicatore M5. Da anni, infatti, siamo in classe A nonostante un contesto congiunturale non certo favorevole che ci vede come una delle realtà più importanti su base nazionale. Basti pensare che per il biennio 2022-23 abbiamo ricevuto incentivi per un complessivo di 670.404 euro di cui: 219.230 euro per la qualità tecnica e 451.174 euro per quella contrattuale. Infine, parlando di bollettazione, siamo in linea con i parametri nazionali”.

A ciò si aggiunge la recente approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, chiuso con un utile pari ad un milione e 820.864 euro. “È il segno evidente della nostra stabilità aziendale, anche in prospettiva dell'importante processo aggregativo in corso, che vede coinvolti i gestori dei territori di Biella, Vercelli e Casale – afferma il presidente di Cordar – Sempre nei prossimi mesi, infatti, proseguirà il discorso del gestore unico che ci vede impegnati in prima persona”.

Tuttavia simili traguardi non sarebbero raggiungibili senza un personale qualificato ed esperto, oltre ad una dirigenza preparata e specializzata. “Un ringraziamento è dovuto a Laura Leoncini per la proficua collaborazione, esteso a tutti i dipendenti – spiega Martinazzo - In questi 5 anni di presidenza l'organico dei dipendenti è stato valorizzato appieno con l'inserimento di innesti di qualità e nuove figure. Penso solo ai nuovi operatori che rispondono alle chiamate di emergenza 24 ore su 24. Un servizio utile per il cittadino e le amministrazioni comunali”.

E proprio dai paesi del Biellese arrivano, spesso e volentieri, feedback positivi, specialmente nei momenti di forte disagio. Come ad esempio nei mesi della siccità del 2022 o nelle improvvise e devastanti ondate di maltempo che, nel corso degli ultimi tempi, si sono registrati in provincia causando problemi alla distribuzione idrica. “Abbiamo dimostrato tempestività e disponibilità in ogni situazione d'urgenza – evidenzia Martinazzo – cercando sempre di garantire il servizio in maniera ottimale. Una gestione d'intervento che sarà sempre garantita per la popolazione e i paesi della nostra comunità”.