Biella, sinistro tra due auto in via Asmara (foto di repertorio)

Sinistro stradale senza conseguenze gravi per i conducenti. A rimanere coinvolte due auto nella prima mattinata di oggi, 25 luglio, in via Asmara, a Biella. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.