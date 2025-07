Scatta l'allarme a Biella per un incidente domestico che avrebbe visto coinvolto un cittadino straniero di 25 anni. È successo ieri, 24 luglio.

Stando alle prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe scottato con l'acqua bollente, finita su una gamba, mentre era impegnato a cucinare. In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Presenti anche i Carabinieri.