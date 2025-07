Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, c'è la proroga del commissariamento

Si informa che, con deliberazione 1402/2025 della Giunta regionale del Piemonte, è stata disposta la proroga dell’incarico commissariale all'avv. Erika Vallera, già in carica dal 23 gennaio 2025, con decorrenza dal 23 luglio 2025 e fino all’insediamento dei nuovi organi, e comunque non oltre cinque mesi.

La Commissaria Erika Vallera commenta: “Accolgo questo periodo di proroga con il medesimo impegno e la stessa dedizione che hanno caratterizzato il mandato fin qui svolto, nella consapevolezza che in questa fase di transizione resta prioritario accompagnare l’Ente verso il ripristino della piena operatività politico-istituzionale. La decisione di confermare la mia disponibilità nel ruolo di commissario nasce quindi non solo da un senso di responsabilità istituzionale, ma soprattutto da un legame autentico e profondo con l’Ente, con le sue professionalità e con il patrimonio ambientale che tutela e rappresenta. Un legame maturato nel corso di un mandato che ha richiesto e meritato il massimo impegno, e che prosegue inalterato anche in questa fase delicata.”

Il Commissario continuerà ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente e al Consiglio dell’Ente, garantendo la tutela, la valorizzazione e la corretta gestione del ricco patrimonio naturale compreso nel territorio protetto del Ticino e del Lago Maggiore.