Suoni in Movimento in alta Valle Elvo, nuovo concerto all'orizzonte

Torna a Suoni in Movimento uno degli appuntamenti centrali della rassegna: si tratta di Re.A.C.T. – Residenza Artistica e Creativa, un prezioso momento di incontro artistico e creativo - quest’anno dal 24 al 27 luglio - nello splendore della Trappa di Sordevolo.

Che si conclude, come tradizione, con un Concerto finale, quest’anno in programma il 27 luglio alle 15.30 con l’emblematico titolo di Quadri del giorno e della notte dei solisti dell’Orchestra d’Archi NISI ArteMusica: Jean Sibelius, Franz Schubert, Francesco Geminiani, Aristide Colombo, Luigi Boccherini, Astor Piazzolla.Il concerto sarà preceduto da una visita guidata alle ore 14.30, per accompagnare il pubblico nello splendido scenario dell'Ecomuseo della Tradizione Costruttiva.