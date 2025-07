Dal Nord Ovest – Auto avvolta dalle fiamme sulla strada

Vigili del Fuoco in azione a Crescentino per l'incendio di un'autovettura. È successo la scorsa serata. Una volta sul posto, la squadra ha subito provveduto alla completa estizione del rogo dal momento che la macchina era completamente avvolta dalle fiamme. In seguito, il mezzo è stato messo in sicurezza, insieme all'area interessata. Non si segnalano feriti. Presenti sul posto i Carabinieri di Crescentino e gli agenti della Polizia locale.