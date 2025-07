Biellesi in trasferta centrano il bersaglio: Buffa trionfa nell’International Shooting Competition (ISW) FOTO e VIDEO

Ottimi risultati e grande soddisfazione per due appassionati biellesi del tiro operativo: Leonardo Buffa e la moglie Chiara Bellione, insieme ad altri appartenenti ad associazioni combattentistiche, hanno portato i colori dell’Italia all’edizione 2025 dell’International Shooting Competition (ISW), svoltasi sabato 12 luglio nel poligono militare di Bruchsal, nel cuore della Foresta Nera. Un evento internazionale riservato a militari in servizio e in congedo, che ha visto la partecipazione di circa 220 tiratori provenienti dalle forze armate di tutto il mondo.

Con un punteggio finale di 225 punti, Buffa ha dominato la prova con il fucile d’assalto G-36 e si è distinto anche con la mitragliatrice MG-43. Meno incisivo il punteggio nel lancio di granate inerti, ma sufficiente per garantirgli la vetta del podio davanti a un ufficiale del 31° CBRN Regiment e a un concorrente della Royal Danish Lifeguard, entrambi a quota 220.

Una vittoria descritta come “inaspettata ma estremamente gratificante”, frutto della preparazione tecnica e della concentrazione mantenuta durante tutte le prove; Buffa non nasconde un pizzico di fortuna, valso a surclassare alcuni fra i tiratori di maggior precisione ed esperienza.

Anche Chiara Bellione, unica donna tra i tiratori ANVG, si è distinta nella manifestazione, affrontando le stesse impegnative prove del marito. La tiratrice biellese ha portato a termine con successo la gara individuale, ben figurando in tutte le discipline: mitragliatrice MG-43, fucile G-36 e lancio di granate. Il suo piazzamento al 24ismo posto nella classifica generale ha contribuito in modo determinante al risultato finale della squadra, composta da quattro componenti, due non biellesi, ma appartenenti alla stessa Associazione.

Giorno uno: il brevetto

Durante la giornata che ha preceduto la competizione, venerdì 11 luglio, la coppia ha partecipato al conseguimento del prestigioso brevetto di tiro militare tedesco (Schützenschnur), riconosciuto a livello internazionale.

Le prove si sono svolte con la pistola Heckler & Koch P8 (5 colpi su 3 sagome a 20 metri) e con il fucile G-36 su distanze progressive da 200 a 80 metri. Ogni prova ha permesso di accedere a quella successiva, o lo sbarramento in caso di insuccesso.

- Bellione ha conseguito con merito il livello argento, dimostrando ottima precisione e tecnica.

- Buffa ha ottenuto il livello bronzo, non riuscendo a centrare tutti gli obiettivi richiesti. “Quando l’allievo supera il maestro” aggiunge sorridendo lui.

Squadra ANVG Biella: 9ª parimerito insieme ad altre tre, su 55 team

La coppia ha gareggiato come parte della rappresentativa italiana dell’Associazione Nazionale Volontari di Guerra (ANVG) – realtà combattentistica riconosciuta dal Ministero della Difesa e volta a onorare i Caduti di tutte le guerre. Il team ANVG Biella si è classificato al 9° posto su 55 squadre, risultato che conferma l’alto livello dei tiratori biellesi, a livello globale. "Se qualcuno desiderasse cimentarsi in queste prove può contattare l'Associazione ANVG, inviando una mail al seguente indirizzo: info@anvg.biella.it".

L’evento, curato dalla riserva dell’esercito tedesco in collaborazione con VdRBw, si è svolto in un clima di professionalità, ma anche di cameratismo tra i partecipanti. Prima di ogni esercizio, gli istruttori hanno guidato i concorrenti nelle procedure di sicurezza, nell’uso corretto delle armi e nelle modalità di tiro. Alla fine delle prove, i tiratori hanno potuto godere di un momento conviviale presso la cucina da campo allestita per l’occasione, e visitare un’esposizione di moderni mezzi militari in servizio. Suggestiva la parata al termine della due giorni: protagonisti i mezzi militari che hanno coronato le premiazioni.

L’International Shooting Competition si ripeterà il prossimo luglio e chissà che il nome dei biellesi possa tornare nuovamente decorato, al ritorno dalla Foresta Nera.