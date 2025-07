Cinema e territorio: Storie di Piazza presenta il nuovo format per valorizzare il Biellese

Ha avuto luogo Mercoledì 9 luglio, all'Auditorium Maurizio Sella a Biella, la proiezione del documentario Vulnerability di Glauco Tortoreto, a cui ha fatto seguito il lancio del progetto Storie di Storie, chiamata a raccolta di idee dell'Associazione Storie di Piazza per esplorare il territorio Biellese con il teatro e il cinema.

Glauco Tortoreto, giovane filmaker e autore di documentari, ha presentato, con grande successo di pubblico, il suo documentario Vulnerability che, con stile moderno e un rocambolesco montaggio di immagini mozzafiato, racconta la sfida estrema di Nicola Donini nella Red Bull X-Alps, traversata delle Alpi in parapendio considerata la gara più estrema al mondo.

A seguire la proiezione di alcuni video realizzati da e con i ragazzi: L'orologio di Sagliano fa Tik Tok, uno dei filmati della scorsa edizione di Contiamo su di noi, un video di Davide Ingannamorte e uno di Riccardo Brandolese destinati alla diffusione via social che testimoniano un rinnovato interesse dei giovani per il territorio biellese e il desiderio di scoprire e raccontare luoghi e storie locali.

Manuela Tamietti e Maurizio Pellegrini hanno presentato la nuova edizione di Contiamo su di noi, quest'anno denominata Move, che prevede laboratori e nuovi cortometraggi e in particolare, grazie alla collaborazione con il CAI di Biella, l'esperienza Polenta & Cinema, che prevede una residenza estiva per ragazzi al Rifugio Rivetti con la realizzazione di un cortometraggio per celebrare il 90° anniversario della sua costruzione.

È stato infine presentato Storie di Storie, una chiamata a raccolta di storie del territorio da mettere in scena, attraverso il teatro o il cinema documentario, con una narrazione che intreccia testimonianze, suoni e immagini per costruire un mosaico vivo di memorie e identità locali.

Dopo anni di esperienza con il teatro in luoghi non convenzionali e con il cinema con Contiamo su di noi Storie di Storie è un passo ulteriore verso la narrazione dei luoghi. Si propone di raccogliere spunti, storie, situazioni, personaggi da rappresentare in forma teatrale oppure attraverso il linguaggio del documentario di creazione, con un format innovativo e coinvolgente.