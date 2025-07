Sella dona 192 computer al Centro Territoriale per il Volontariato di Biella e Vercelli

Il gruppo Sella ha donato 192 computer al Centro Territoriale per il Volontariato di Biella e Vercelli. La donazione è finalizzata a fornire un contributo concreto a realtà del terzo settore, istituti scolastici e cittadini, mettendo a loro disposizione strumenti tecnologici sempre più indispensabili per lo svolgimento delle attività quotidiane.

L’iniziativa nasce dall’impegno del gruppo Sella nel generare un impatto positivo per la comunità e il territorio in cui opera, unendo attenzione all’inclusione digitale e alla sostenibilità ambientale. I dispositivi, accuratamente selezionati e perfettamente funzionanti, sono infatti stati precedentemente utilizzati dai dipendenti di Banca Sella Holding, Banca Sella e Centrico e possono proseguire il loro ciclo di vita, contribuendo così ad evitare nuovi acquisti e ridurre al contempo l’impatto ambientale derivante dal loro smaltimento.

Per garantire una distribuzione efficiente e mirata, il gruppo Sella ha avviato una collaborazione con il Centro Territoriale per il Volontariato, realtà profondamente radicata nel tessuto sociale di Biella e provincia, riconosciuta per la conoscenza e il coordinamento delle esigenze delle realtà locali nonché per le diverse attività e iniziative predisposte per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti. La preparazione e la successiva distribuzione dei computer saranno realizzate dal Centro Territoriale per il Volontariato in collaborazione con Semi di Serra APS, Croce Rossa Italiana – Comitato di Ivrea ODV e BiLUG ODV i quali, grazie al lavoro già svolto in precedenza con il progetto “Laboratori di Ecologia Digitale”, hanno messo in rete competenze e attenzione ai bisogni digitali delle persone donando numerosi pc ricondizionati tra il biellese e canavese, gettando così le basi per avviare questa nuova esperienza.

La collaborazione tra il gruppo Sella, il Centro Territoriale per il Volontariato e gli altri ETS coinvolti permette di sostenere associazioni e realtà locali impegnate quotidianamente a favore della collettività, con particolare attenzione alle iniziative orientate al valore condiviso, promuovendo al tempo stesso l’innovazione responsabile e la sostenibilità.