Alluvione del 16 e 17 aprile nel Biellese, riconosciuto lo stato di emergenza

Come tutti i cittadini del Biellese ricordano, la Provincia di Biella nei giorni del 16 e 17 aprile scorso ha purtroppo subito un evento alluvionale che ha coinvolto in modo generalizzato tutto il territorio e buona parte del Piemonte Nord occidentale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha riconosciuto lo stato di emergenza in conseguenza di tali eventi pochi giorni fa, precisamente in data 30 giugno, ha reso disponibili 17 milioni e 700mila euro quale prima tranche per gli interventi su tutto il Piemonte, a copertura del superamento delle prime criticità e dei lavori di somma urgenza. Vengono definiti giuridicamente di somma urgenza gli interventi che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.

“Ci auguriamo che la cifra messa a disposizione sia solamente una prima tranche relativa alle 'somme urgenze' – dice il presidente Emanuele Ramella Pralungo – in quanto i danni stimati per il solo territorio biellese sfiorano i 19 milioni euro”. Naturalmente la natura emergenziale degli interventi non ha permesso di attendere i trasferimenti delle somme assegnate dallo Stato per dare il via ai lavori: la Provincia ha quindi dovuto sostenere e anticipare economicamente i lavori necessari che sono in corso o già completati.

Questo ha comportato e comporta importanti variazioni al bilancio che per l’ente provinciale sono state pari a 2 milioni e 650mila euro. Gli uffici stanno dunque in queste settimane lavorando al completamento delle somme urgenze: lungo le strade provinciali sono stati effettuati un centinaio di lavori per superare lo stato di criticità il cui valore economico è stato stimato pari a 2 milioni e 650mila euro (tra questi, il ponte by pass sull’Oremo, per esempio). A questi si sommano gli interventi di ricostruzione definitiva (circa 50) la cui stima ammonta a 15 milioni e 921mila euro (ad esempio ancora il ponte sull’Oremo, quello definitivo).