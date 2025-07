CNA Piemonte, rieletto presidente Giovanni Genovesio

Si è tenuta la IX Assemblea Quadriennale Elettiva di CNA Piemonte presso il Campus delle Nazioni Unite – Padiglione Piemonte. Dopo la sessione pubblica della mattinata, dedicata al confronto con le istituzioni e alla riflessione sulle principali sfide del sistema produttivo, si è svolta la parte privata dell’assemblea, che si è conclusa con la rielezione all’unanimità di Giovanni Genovesio alla presidenza di CNA Piemonte per i prossimi quattro anni.

"Provo una grande soddisfazione per la rielezione – ha dichiarato Genovesio – ma soprattutto desidero ringraziare colleghe e colleghi per le parole spese nei miei confronti, che mi riempiono di orgoglio e responsabilità. L’obiettivo, ora, è continuare a far crescere il sistema CNA Piemonte, rafforzandone il radicamento territoriale e accreditandolo sempre più come interlocutore autorevole in tutti i contesti istituzionali. Solo così potremo ottenere risposte concrete e adeguate alle esigenze delle imprese che rappresentiamo."