Gaglianico ricorda il 30° anniversario del genocidio di Srebrenica FOTO

Nel pomeriggio di domenica 6 luglio, a Gaglianico si è svolta la commemorazione per ricordare le vittime del genocidio di Srebrenica.

La commemorazione è stata onorata con l’intervento degli ospiti e organizzatori. Corteo “Marcia della Pace” e proiezione docufilm “I diari di mio padre” di Ado Hasanovic.



Nel nome della nostra associazione, vogliamo porre le più sincere gratitudini a tutti gli ospiti e ai partecipanti che sono venuti per ricordare le vittime del genocidio: "È importante NON DIMENTICARE e ricordare la VERITÀ perché purtroppo c’è ancora chi senza vergogna nega il genocidio. Dobbiamo diffondere la verità e sostenere i paesi attaccati e occupati come la Palestina e l’Ucraina. Lavorare nel nostro quotidiano, nel nostro piccolo sostenendo il bene e ostacolando il male".



Un sincero grazie a chi è intervenuto oggi:

- Roberta Biaggiarelli (artista multidisciplinare e attivista)

- Simone Meliconi (per conto di Paolo Maggia sindaco di Gaglianico)

- Carlo (Attivista dell’associazione umanitaria di Valdengo)

- Dag Dumruzkcié (Console generale di Milano della bosnia erzegovina)

- Abdulreza (attivista della COREIS)

- Ahmed Tabaković (Imam principale della Comunità Islamica dei Bosniaci in Italia)

- Don Paolo (Parrocco della chiesa Gaglianico)

- Rita De Lima (Presidente Associazione Pericle)

- Ado Hasanović (Regista del film)

Ha moderato: Dott. Almir Salihovic (Presidente dell’associazione culturale bosniaca odv)