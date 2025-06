Dal Nord Ovest - Ore di ansia, poi la certezza: Jacopo è morto sotto le macerie in via Nizza

Ore di attesa, poi la notizia peggiore: è morto Jacopo Peretti, il giovane di cui si erano perse le tracce questa notte, dopo l’esplosione che ha distrutto il piano più alto di una casa in via Nizza 389, a Torino.

La mamma è una donna di mezza età: la veste blu, i capelli corti e un ciuffo dal colore rosso più acceso. Due ragazzi più giovani, vicino a lei, che non la perdono d’occhio nemmeno per un secondo. E poi un uomo con un cane, il padrone di casa. Sono loro le figure che più di tutte le altre hanno trascorso la mattinata di oggi in preda all’ansia.

Con il passare delle ore, però, le speranze si sono via via affievolite fino alla terribile certezza. L’auto era parcheggiata sotto casa, non c’era modo di rintracciarlo al telefono .Impossibile per ora definire da quale appartamento sia partita l'esplosione, ma Jacopo probabilmente dormiva al momento dell’incidente.