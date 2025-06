Perché i ristoranti scelgono forni per pizza elettrici

Il forno per pizza elettrico si sta affermando sempre più nel mondo della ristorazione, dove talvolta rimpiazza e spesso affianca i modelli a gas e a legna. Anche se non si tratta di una soluzione tradizionale, i vantaggi offerti sono molteplici. Partendo dalla semplicità di installazione e passando per il risparmio energetico, i forni elettrici facilitano la preparazione della pizza e la gestione del locale. Tuttavia non sempre sono l’opzione giusta.

Per la pizza napoletana serve il forno a legna

Una pizzeria che vuole offrire pizza napoletana dovrà necessariamente disporre di un forno a legna per la sua preparazione. Non solo è previsto come assoluta necessità per la versione originale di questo piatto, ma è anche l’opzione oggettivamente migliore.

Può raggiungere temperature più alte degli altri forni in tempi molto brevi, parametri essenziali per una buona riuscita della pizza napoletana. Inoltre dona il caratteristico sapore affumicato all’impasto.

Il discorso è diverso per la pizza romana.

Per la pizza romana la soluzione elettrica è preferibile

La pizza romana viene cotta a temperature più basse e per tempi più lunghi di quella napoletana. Per ottenere la classica base sottile e croccante è importante che la temperatura non superi i 350 °C, cosa che può facilmente succedere con un forno a legna. Inoltre i tempi di cottura troppo brevi delle opzioni a legna potrebbero lasciare la pizza poco cotta al centro.

Per la pizza romana quindi è sempre preferibile una soluzione elettrica o a gas. Entrambe permettono una migliore gestione della temperatura, fondamentale per la riuscita di questo piatto. Le loro prestazioni, però, sono diverse.

Forno per pizza elettrico professionale vs forno a gas

Per la preparazione della pizza romana, i vantaggi del forno elettrico rispetto a quello a legna sono evidenti. Esistono tuttavia anche motivi per preferirlo ai modelli a gas.

Il forno per pizza elettrico non richiede particolari accorgimenti o permessi per l’installazione . Dato che a differenza dei modelli a gas non necessita di una canna fumaria, può essere posizionato liberamente in qualsiasi cucina.

. Dato che a differenza dei modelli a gas non necessita di una canna fumaria, può essere posizionato liberamente in qualsiasi cucina. I modelli all’avanguardia presentano un’alta efficienza energetica , sia dal punto di vista di un miglior controllo dei consumi, che per quanto riguarda la dispersione del calore. Questa è particolarmente ridotta nei forni elettrici professionali, un vantaggio anche per il clima di lavoro in cucina .

, sia dal punto di vista di un miglior controllo dei consumi, che per quanto riguarda la dispersione del calore. Questa è particolarmente ridotta nei forni elettrici professionali, un vantaggio anche per il . Un’altra caratteristica dei forni elettrici professionali è il migliore controllo della temperatura , che può essere impostata con estrema precisione, per ottenere un grado di cottura perfetto. Inoltre molte opzioni permettono un controllo separato delle temperature di cielo e platea , per cuocere sempre al grado giusto sia la base che il condimento.

, che può essere impostata con estrema precisione, per ottenere un grado di cottura perfetto. Inoltre molte opzioni permettono un , per cuocere sempre al grado giusto sia la base che il condimento. Le caratteristiche appena menzionate garantiscono una maggiore uniformità di cottura dell’impasto , evitando il rischio di zone bruciate o poco cotte.

, evitando il rischio di zone bruciate o poco cotte. Tutto ciò che abbiamo elencato contribuisce a rendere i forni elettrici per pizzeria più facili da usare rispetto a tutte le altre opzioni e quindi adatti anche a utenti meno esperti.

Chiaramente la maggior parte di questi punti riguardano specificamente i modelli professionali, progettati per offrire prestazioni di alta qualità e per essere perfettamente affidabili. Più il produttore è attento alle esigenze della ristorazione e all’efficienza energetica dei suoi forni, più i vantaggi saranno evidenti.

Il forno elettrico come opzione per ricette speciali

Non sempre è necessario scegliere fra un modello elettrico e uno a legna o a gas. Anche nelle pizzerie specializzate nella preparazione di pizze napoletane spesso si trova almeno un forno elettrico.

Questo sarà destinato alla preparazione di altre proposte nel menù, come focacce e pinsa, oppure alle opzioni per diete speciali e prive di allergeni.

Specialmente nei contesti in cui vengono proposti alimenti senza glutine per persone celiache, oppure altre soluzioni per persone allergiche, è importante evitare ogni rischio di contaminazione crociata.

Usare spazi di lavoro separati è uno step importante, ma la contaminazione può avvenire anche durante la cottura, se si impiega lo stesso forno. Avere un modello elettrico professionale da usare esclusivamente per le diete speciali rimuove questo pericolo e garantisce maggiore sicurezza.