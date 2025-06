Biella, sei Vigili del Fuoco promossi a Capo Squadra: ecco chi sono

Sei Vigili del Fuoco in servizio presso il Comando provinciale di Biella sono stati ufficialmente promossi al grado di Capo Squadra, in una tappa significativa del loro percorso professionale. Le promozioni sono state formalizzate nella giornata del 20 giugno, rappresentano un importante riconoscimento per l’impegno, la competenza e la dedizione dimostrati al servizio della comunità.

I nuovi Capi Squadra hanno completato con successo un percorso formativo specifico, pensato per prepararli ad assumere funzioni di responsabilità all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il loro compito sarà quello di coordinare le squadre operative durante le emergenze, garantendo l’efficacia degli interventi e la sicurezza sia del personale che delle persone soccorse.

Il ruolo di Capo Squadra è infatti cruciale: si tratta del primo referente operativo sul campo, con responsabilità dirette nella gestione delle attività di soccorso e nella conduzione delle emergenze.

In totale sono però otto i nuovi Capi Squadra in ingresso al Comando di Biella. Sei di loro sono già in servizio presso la sede di via Santa Barbara, mentre due nuovi arrivi provengono rispettivamente dai comandi di Trapani e Macerata.

Il Comandante provinciale, Gabriele Callegari, ha espresso i propri auguri ai neo promossi, sottolineando l’importanza del traguardo raggiunto e augurando loro buon lavoro in questo nuovo ruolo di responsabilità.

I nuovi Capi Squadra in servizio a Biella:

Mario Ramella Pralungo

Simone Porrino

Valerio Galosi

Paolo Rigolone

Cosimo Trianni

Antonio Pontone