"Ruote Veloci": esposizione di auto storiche e incontri sul motorsport alla Fondazione Marazzato

Un viaggio nella storia dello sport motoristico, tra auto iconiche e protagonisti delle corse, è quello che attende gli appassionati nel weekend del 21 e 22 giugno con "Ruote Veloci", il grande evento gratuito organizzato dalla Fondazione Marazzato presso lo showroom di Stroppiana (VC). Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei motori e della cultura automobilistica.

In mostra le regine delle corse

Tra le vetture storiche in esposizione figurano autentici gioielli dell’automobilismo sportivo: dalla Lancia Fulvia HF ex-Munari e ex-Garin, alla Stratos del Sanremo ‘74, fino alla Delta HF Integrale ex-Aghini. Accanto a loro, alcune perle del Biscione come la Alfa Romeo 1300 Junior e la 156 D2 ufficiale, senza dimenticare la rarissima Chiribiri record del 1913, pezzo unico della collezione di Mario Righini.

La mostra si completa con altri modelli da sogno, tra cui Alfetta GT, Lancia Beta Montecarlo, Opel Kadett, Fulvia Coupé, provenienti da prestigiose collezioni private come quelle di Filippi, Magni, Girardo, Miniggio, Brovarone, Mora e Ribaldone. A rendere l’atmosfera ancora più evocativa, anche un furgoncino assistenza con livrea Lancia Martini dei fratelli Baldi.

Due giorni di incontri, storie e passione

A fare da cornice alla mostra, due convegni ricchi di contenuti e di testimonianze dirette.

Sabato 21 giugno alle ore 11:00, si terrà il convegno “Alfa vs Lancia: da rivali a leader di asfalto e terra”, moderato dallo storico Simone Schiavi. Tra gli ospiti:

o Lorenzo Ardizio, direttore del Museo Alfa Romeo,

o Gianni Tonti, ex direttore sportivo Alfa e Lancia,

o Elio e Giovanni Baldi, storici tecnici Lancia,

o Rino Buschiazzo, leggendario capomeccanico del team torinese.

Domenica 22 giugno alle ore 11:00, sarà invece presentato il libro "Blu Stratos" da Massimo Condolo (giornalista e conservatore della Collezione Marazzato) insieme all’ex tecnico Piero Spriano. Seguiranno due emozionanti racconti: il progetto solidale “Panduma”, la traversata Vercelli-Tokyo in Panda, e il documentario “Il sogno di Carlo”, dedicato alla nascita della collezione Marazzato.

All’interno dello showroom sarà visitabile anche una mostra d’arte tematica con opere degli artisti Carla Manfredini e Alberto Aimone Cat. La Manfredini, ex-designer del Centro Stile Fiat, propone illustrazioni raffinate di vetture storiche come Bugatti, Ferrari, Aston Martin e Lancia. Aimone Cat, ingegnere e artista, si concentra invece su icone moderne come la Ferrari 250 GTO e le auto endurance del nuovo millennio.

Un evento per tutti: passione, spettacolo e solidarietà

"Ruote Veloci" è pensato per un pubblico ampio e variegato: mostre, esibizioni dinamiche con partecipazione attiva dei visitatori, area food, intrattenimento per bambini e momenti conviviali come l’aperitivo musicale del sabato sera. Domenica pomeriggio si terrà inoltre una dimostrazione di regolarità Power Stage.

Durante l’intero evento sarà possibile sostenere la Fondazione Veronesi, attraverso donazioni a favore della ricerca contro i tumori femminili.