Dal Nord Ovest - Liberati e portati in salvo i due cani rimasti da soli a casa da 15 giorni

Una vicenda che ha avuto un lieto fine, dopo aver rischiato di trasformarsi in tragedia, visto il grande caldo dell'ultima settimana. A Nichelino sono stati portati in salvo due cani che erano rimasti da soli nell'appartamento da 15 giorni.

L'intervento d’emergenza è avvenuto nella serata di ieri, martedì 17 giugno, per liberare e mettere in salvo due cani simil terrier di tipo bull rimasti chiusi all’interno di un’abitazione da oltre quindici giorni, a seguito dell’arresto del proprietario. L’operazione, complessa e delicata, si è svolta in collaborazione tra l’Ufficio Tutela Animali del Comune, il Canile di Chieri e i Carabinieri della Tenenza di Nichelino.

"Voglio ringraziarli pubblicamente – in particolare il Comandante Mangone – per la tempestività, la disponibilità e la sensibilità dimostrata nel prestare supporto a questa azione congiunta", ha dichiarato l'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola. I due cani, ormai in evidente stato di deprivazione e sofferenza fisica, sono stati trasportati all’interno dei kennel di sicurezza per tre rampe di scale, a braccio dall’assessore Verzola insieme a un operatore del canile.

Un’operazione logisticamente complessa, che ha richiesto uno sforzo fisico e un’attenzione particolare per garantire la sicurezza degli animali e delle persone coinvolte. Ora si trovano presso il nostro canile sanitario, dove stanno ricevendo le prime cure veterinarie d’urgenza.