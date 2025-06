Da Valdilana a Sandigliano, altri tre incidenti: una donna in ospedale (foto di repertorio)

Tre incidente stradali, con un ferito in ospedale. È il bilancio della giornata di ieri, 16 giugno, sulle strade del Biellese.

A Sandigliano, poco dopo le 8, si è verificato uno scontro tra un'auto, condotta da un giovane di 28 anni, e una bici, guidata da una donna di 64 anni. Proprio quest'ultima, è stata assistita dal personale sanitario del 118 e condotta in ospedale con l'ambulanza per le cure di rito.

Nell'impatto avrebbe riportato alcune escoriazioni. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute ma non sarebbero gravi. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.

Altri due sinistri tra auto, fortunatamente senza feriti, sono stati accertati a Bioglio e Trivero, nel comune di Valdilana: in questi casi i conducenti, tre donne e un uomo, hanno proceduto alla compilazione del modello cid sotto lo sguardo dei militari dell'Arma.