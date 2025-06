Giornata Mondiale dell’Ambiente, Pichetto, “Per vincere sfida serve contributo cittadini e imprese"

“La Giornata Mondiale dell’Ambiente è un’occasione per rinnovare il nostro impegno nella difesa della casa comune e per ricordare che la sua tutela non è una missione di pochi, ma una responsabilità condivisa da tutti”. Così il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, in un video pubblicato sui suoi profili social.

“Il tema di quest’anno, la lotta all’inquinamento da plastica – spiega Pichetto - ci invita a compiere scelte concrete, ogni giorno. Il Ministero è in prima linea per favorire un’economia più circolare, ridurre i rifiuti e sostenere l’innovazione”.

“Per vincere davvero questa sfida – aggiunge Pichetto - serve il contributo attivo di cittadini, imprese, comunità”. Pichetto ricorda anche il messaggio rilanciato nello spot andato in onda sulle reti nazionali: “Non ti chiediamo di salvare il Pianeta, ma il tuo mondo sì’”.

“La transizione ecologica è un’opportunità. Ma è anche una responsabilità. Solo insieme possiamo costruire un futuro più pulito, più sicuro, più giusto. Per noi e per chi verrà dopo di noi. Buona Giornata Mondiale dell’Ambiente a tutti”, conclude Pichetto.