Carabinieri: "Insostituibili a presidio di legalità e sicurezza"

“L’Arma dei Carabinieri è un riferimento insostituibile per il nostro Paese: donne e uomini coraggiosi, che con onore garantiscono un presidio di legalità e sicurezza a difesa dell’Italia, sul nostro territorio come nei contesti internazionali”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nel giorno in cui ricorre il 211mo anniversario dalla loro fondazione. “L’impegno dell’Arma a tutela dell’ambiente – aggiunge il Ministro – si caratterizza per un’azione capillare di vigilanza, prevenzione e repressione, svolta con professionalità e rigore scientifico. Altrettanto preziosa – conclude Pichetto – è l’attività di educazione ambientale che i Carabinieri, così vicini alle persone, riescono a svolgere con spirito di comunità e grande competenza”.