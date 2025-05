Occhieppo accoglie il Giro: entusiasmo al chilometro zero

Intorno alle 12:33, tra applausi e bandiere rosa, il gruppo dei corridori del Giro d’Italia ha attraversato Occhieppo, dove è stato fissato il "chilometro zero" della tappa. Il passaggio è avvenuto davanti agli emozionati spettatori, che hanno accolto la carovana con entusiasmo. Ora la corsa prosegue verso la destinazione finale: Champoluc, in Valle d’Aosta, con arrivo previsto per le ore 17.30.