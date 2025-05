Le emozioni della 19ª tappa: la partenza del Giro d’Italia negli scatti di Enrico Eletto FOTO

Quella di stamattina è stata davvero una giornata memorabile per Biella: la 19ª tappa del Giro d’Italia è partita ufficialmente da Piazza Martiri alle 12:20, accolta da un entusiasmo travolgente. Le strade erano gremite di persone, con tantissimi biellesi accorsi per far sentire tutto il loro calore e il loro entusiasmo ai corridori del Giro.

Il percorso si è snodato inizialmente lungo via Ramella Germanin, salendo verso il Piazzo e attraversando via Avogadro, Piazza Cisterna e Corso del Piazzo. La carovana è poi proseguita lungo via Mentegazzi, imboccando quindi via Ivrea, fino a raggiungere il chilometro zero a Occhieppo Inferiore. Da lì, i corridori si sono diretti verso Croce Serra e poi verso la Valle d’Aosta, dove il traguardo è fissato a Champoluc.



Le emozioni della mattinata di oggi negli scatti di Enrico Eletto.