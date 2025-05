Il Cammino di Oropa si racconta a Biella

Mercoledì 4 giugno, dalle 18 alle 20, presso l’Auditorium di Sellalab Biella (Via Corradino Sella, 6), si terrà l’incontro pubblico “Il Cammino di Oropa si racconta”, promosso da Santuario di Oropa, Associazione Movimento Lento e Richiamo del Bosco. L’iniziativa è aperta a tutta la comunità biellese, in particolare agli operatori turistici, ai commercianti, agli amministratori locali e a tutti coloro che desiderano contribuire alla crescita di un turismo sostenibile e consapevole nel territorio.

Dopo i saluti istituzionali e il benvenuto da parte di Christian Clarizio, responsabile di Sellalab Biella, il programma prevede una presentazione a cura di Alberto Conte, progettista del Cammino di Oropa, che ne illustrerà nascita, sviluppo e caratteristiche. Seguirà l’intervento di Marta Miolo dell’Associazione Movimento Lento, che approfondirà l’impatto economico e le opportunità che il Cammino genera per il territorio. Giancarlo Macchetto, amministratore delegato del Santuario di Oropa, parlerà del ruolo del Santuario nello sviluppo del turismo lento, in seguito Andrea Formagnana, presidente della sezione CAI di Biella, interverrà sul tema della rete escursionistica locale, mentre Ettore Macchieraldo illustrerà il progetto “Senza Tremori”, un’iniziativa dedicata al cammino come strumento per affrontare la malattia.

A chiudere, Enrico De Luca presenterà le attività delle guide escursionistiche e le proposte pensate per gruppi e camminatori. L’evento è realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione BIellezza, Santuario di Graglia, Mucrone Local, Litheman. Per conoscere un progetto che valorizza il Biellese, promuove l’incontro tra persone e territori, crea occupazione locale e rappresenta un modello virtuoso di sviluppo turistico sostenibile. Si capirà insieme come, attraverso gesti semplici e una maggiore consapevolezza, il Cammino di Oropa possa diventare un’opportunità per tutte e tutti. L’ingresso è libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Per informazioni: marta@movimentolento.net