"Qualità della vita", Biella e la sfida demografica: pochi pediatri, tanti anziani con pensioni dignitose

Torna la quinta edizione dei tre indici generazionali del Sole 24 Ore, presentati il 25 maggio. Prima di analizzare nel particolare Biella, é importante specificare che i sondaggi sono strumenti che permettono l’analisi della qualità di vita e salute tra le diverse fasce d’età della popolazione italiana. Gli indici generazionali presi in considerazione, bambini, giovani e anziani, sono calcolati su statistiche fornite da fonti attendibili, e rappresentano un ottimo punto di riferimento per un Paese é in crisi demografia come è l'Italia. In aggiunta, la ricerca é sicuramente un metodo per comprendere le problematiche della nuova generazione e agire di conseguenza per migliorare le condizioni di vita future. Entrando nel dettaglio, a livello nazionale, analizzando il grafico di Sole 24Ore, Bolzano é posizionato nella posizione più alta per quanto riguarda la qualità della vita degli over 65, mentre Gorizia é la provincia che offre più opportunità ai giovani del territorio. Lecco invece misura il benessere maggiore dei bambini grazie alla loro attiva partecipazione nello sport e nella didattica scolastica.

Dopo questo panorama generale del nostro Paese, andiamo ad analizzare le posizioni che occupa la provincia di Biella nelle varie fasce d’età:



* La nostra provincia si posiziona al 49° posto su 107 nella classifica della qualità di vita dei bambini che hanno tra gli 0 e i 14 anni. Il dato più preoccupante che emerge dalle indagini riguarda i pediatri attivi sul territorio, che sono all’incirca 2 per ogni mille residenti considerati bambini. Inoltre, Biella occupa uno degli ultimi posti nella graduatoria del tasso di fecondità: il numero medio di figli per donna é 1. In contrario, il settore che risulta più curato sono gli edifici scolastici muniti di mensa: se ne contano circa 68% sul totale. Biella è infine al 94° posto, praticamente in fondo alla classifica, per Delitti denunciati a danno di minori.



* Per quanto riguarda invece il benessere dei giovani tra i 19 e i 35 anni, la nostra provincia occupa il 35° posto. Si contano all’incirca 4 matrimoni celebrati ogni mille abitanti, e questo risulta essere il dato più elevato. Per quanto riguarda l’istruzione, il 29% degli abitanti biellesi tra i 25 e i 39 anni risulta laureato. Infine, un altro dato interessante é la disoccupazione giovanile, che si dice essere di circa il 7% tra i giovani dai 15 e i 34 anni. Sono presi in considerazione anche gli incidenti stradali notturni: in questo caso Biella è al 18° posto.



* In ultima analisi prendiamo in considerazione la fascia di popolazione over 65: Biella occupa la 37° posizione dell’indagine. Il dato più alto riguarda i pensionati biellesi con reddito pensionistico di basso importo, che si dice essere appena il 5%: questo ambito occupa la prima posizione nella graduatoria che comprende tutte le province italiane! per l'Importo medio pensioni di vecchiaia è al 15° posto. Un altro dato molto positivo riguarda la disponibilità dei posti letto nelle RSA: ogni mille over 65 sono disponibili all’incirca 42 posti. Infine, gli anziani che hanno ancora una mansione attiva sono solamente 2 per ogni 10mila residenti con più di 65 anni. Per quanto riguarda il numero di geriatri è al 92° posto ed è in fondo alla classifica però anche per persone sole, è all'81°.