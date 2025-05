Biella, ultimo appuntamento per "I Venerdì della Sicurezza" a Città Studi

Si conclude l’edizione di quest’anno del format “I Venerdì della Sicurezza”, promosso da Città Studi in collaborazione con SITA Academy, con un incontro dedicato al nuovo Accordo Stato-Regioni.

Il corso, in programma il 12 giugno, è rivolto in particolare a RSPP, ASPP, CSP/CSE e Formatori, ma è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire il tema della sicurezza aziendale. La sicurezza sul lavoro è un pilastro fondamentale per il benessere dei dipendenti e un impegno collettivo per creare un ambiente lavorativo sicuro e condiviso. Città Studi continua a impegnarsi nella formazione di qualità, contribuendo a un ambiente di lavoro più coeso e sicuro. Questo incontro rappresenta una conclusione significativa per un format molto apprezzato dai partecipanti.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, approvato il 17 aprile, introduce importanti novità sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, stabilendo obblighi formativi per i datori di lavoro. L'accordo sostituisce e unifica quelli precedenti, fissando standard nazionali per la durata, i contenuti e le modalità dei corsi. Il nuovo Accordo definisce anche le responsabilità del datore di lavoro e delle figure della prevenzione, come lavoratori, preposti, dirigenti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Le aziende devono ora adeguare i propri piani formativi, selezionare formatori qualificati e implementare sistemi di valutazione per garantire l'efficacia della formazione. L'incontro del 12 giugno si svolgerà presso la palazzina professionale di Città Studi e sarà condotto dall'avvocato Marco Caliandro, esperto in assistenza e consulenza.

La sessione avrà una durata di quattro ore, dalle 13.30 alle 17.30, ed è accreditata dal Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali delle province di Biella e Vercelli per il conseguimento di 4 CFP. Le iscrizioni sono aperte. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Città Studi ai numeri 015 85511.11/22 o all’indirizzo email formazione.sicurezza@cittastudi.org.