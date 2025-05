Non si lasciano i cani in macchina: l'ennesimo episodio nel parcheggio degli Orsi FOTO

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 maggio, due cani — di media e piccola taglia — sono stati trovati chiusi all’interno di una Opel Corsa parcheggiata presso il Centro Commerciale Gli Orsi.

Udendo il richiamo, alcuni passanti si sono preoccupati e hanno deciso di controllare cosa stesse accadendo nell’area dei parcheggi. Una volta giunti nei pressi di un’Opel Corsa, hanno potuto constatare che si trattava dei due animali, che piuttosto agitati abbaiavano al suo interno.

L’ennesimo episodio che riaccende l’attenzione su un tema troppo spesso sottovalutato: non si lasciano i cani in macchina, soprattutto con l’aumento delle temperature. Bastano pochi minuti sotto al sole, per trasformare l'abitacolo chiuso in un concreto pericolo..

Le forze dell’ordine ricordano che lasciare animali chiusi in auto può costituire maltrattamento, con conseguenze legali per i proprietari. La sensibilità e la prontezza dei cittadini potrebbero aver evitato l’ennesima forma di maltrattamento.