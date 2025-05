Demenza e fine vita, argomento del convegno promosso dalla Fondazione Cerino Zegna FOTO e VIDEO

Foto Mattia Baù per newsbiella.it

Il Biellese è uno dei territori più "vecchi" d'Italia e si rende necessario affrontare il tema delle demenza anche per quanto riguarda il fine vita. In particolare durante un convegno organizzato da Fondazione Cerino Zegna in collaborazione con l'Ordine dei Medici e l'ordine delle Professioni infermieristiche che si è svolto sabato 17 maggio al Lanificio Sella a Biella, è stato affrontato il tema delle cure palliative rivolte ai pazienti affetti da demenza nelle RSA. Titolo dell'evento “RIFLESSIONI sul FINE VITA del PAZIENTE DEMENTE” .

Un tema le cure palliative erano rivolte ai pazienti malati oncologici, oggi invece stanno iniziando ad interessare anche i persone affette da demenza.

Obiettivo della Fondazione Cerino Zegna è di promuovere una cultura del fine vita in cui la persona, nel suo stato di fragilità, sia al centro di un’assistenza rispettosa, competente e umana.