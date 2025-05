Enduro, bella prova a Calestano per l'ASD Cervo Valley MTB

Bella prova per l'ASD Cervo Valley MTB che ha preso parte questo weekend alla gara di enduro nel circuito Senators Cup, a Calestano, in provincia di Parma. In pista due atleti nella categoria allievi: Lorenzo Pattaro, 3° al traguardo, e Federico Zorzi, giunto al 5° posto. Per il presidente Davide Pattaro si tratta di “un ottimo risultato per questo nuovo team biellese”.