Biella, Chiorino sulla Scuola Penitenziaria nell'area dell'ex ospedale: “Nessuno stop sulla realizzazione”

“In merito alle notizie apparse sui media per la presunta mancanza di progressi relativi alla realizzazione della scuola per agenti della Polizia Penitenziaria nell’area dell’ex ospedale di Biella, ritengo necessario fare chiarezza per evitare strumentalizzazioni politiche. Il progetto del valore di 70 milioni è già stato approvato dal CoMiPa - Comitato Paritetico Interministeriale Giustizia – e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. L’iter per la concessione dell’area dell’ex ospedale è stato avviato e si è già proceduto con la delibera necessaria. Contestualmente si è attivato un adeguamento normativo, contenuto nel DDL di riordino, attualmente in discussione in commissione consiliare”. A dichiararlo Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte, attraverso una nota stampa.

E aggiunge: “La volontà politica è chiara, l’iter avviato e le questioni burocratiche stanno facendo il loro corso. Con questo chiarimento, colgo l’occasione di ribadire i ringraziamenti al sottosegretario Delmastro per questo intervento sul vecchio ospedale di Biella che rappresenta una straordinaria opportunità per la città, per il Piemonte, per il comparto della giustizia e per la formazione delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria. Non esiste alcuna marcia indietro, anzi: si sta lavorando per rispettare tutti i passaggi richiesti, garantendo solidità giuridica e operativa all’intervento. Come Regione Piemonte, in piena sinergia con il Governo e il Ministero della Giustizia, continuiamo a lavorare con serietà per trasformare una visione in realtà: alla città di Biella sarà restituita un’infrastruttura strategica capace di creare posti di lavoro, formazione, sicurezza e sviluppo per il territorio”.