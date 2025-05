“Sono stata violentata”, la denuncia di una donna di Biella

Per il momento non avrebbe sporto denuncia la donna che, nei giorni scorsi, avrebbe raccontato di esser stata violentata da un uomo. Il fatto sarebbe avvenuto la notte scorsa, tra venerdì e sabato, a Biella.

Sono in corso i dovuti accertamenti da parte degli agenti di Polizia per ricostruire i contorni della vicenda. Il caso, infatti, sarebbe stato segnalato alle forze dell'ordine dopo l'arrivo della stessa, visibilmente scossa e turbata, in Pronto Soccorso per farsi visitare: lì avrebbe raccontato la sua storia e cosa avrebbe subito.

Il riserbo è totale vista la delicatezza e la gravità dell'accaduto.