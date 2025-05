Gaglianico, derubano anziana mentre carica la spesa in auto ma trovano subito la Polizia

Gli operatori della Squadra Mobile, nell’ambito di un’attività di indagine finalizzata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, nella tarda mattinata odierna, sono giunti nei pressi del parcheggio di un supermercato di Gaglianico dove hanno notato un’auto di colore nero, già nota agli stessi perché in uso a presunti pregiudicati con reati specifici. Così hanno deciso di fare una sosta in quell'area per osservare se ci fossero dei movimenti sospetti.

L’intuito dei poliziotti ha permesso di individuare alcuni cittadini stranieri, posizionati in diverse aree di sosta adiacenti al supermercato, intenti a scrutare soprattutto persone anziane, per loro facile “preda”, vista l’età avanzata. Tra questi, in particolare, ha attirato l’attenzione degli operanti una coppia, un uomo e una donna, che si sono avvicinati furtivamente ad un’anziana signora intenta a caricare la spesa appena fatta sulla propria autovettura. In quel frangente l’uomo è riuscito a sottrarre il portafoglio di colore rosso dalla borsa della donna, ancora riposta nel carrello. Alla vista di quanto stava accadendo gli operatori hanno bloccato immediatamente l’uomo, rassicurando la pensionata, qualificandosi come poliziotti. mentre gli altri cittadini stranieri, compresa la donna che era in compagnia dell’uomo, si sono dati alla fuga. L’individuo, visti anche i suoi precedenti, è stato tratto in arresto e condotto presso la locale Questura per i successivi adempimenti di rito.

Questa si è rivelata però per i malviventi una giornata sfortunata: grazie alla collaborazione tra gli uffici investigativi, l’aver fornito i dettagli di quanto accaduto e la descrizione dei soggetti e soprattutto aver condiviso il numero di targa che aveva insospettito inizialmente gli agenti della Squadra Mobile, gli operatori delle Volanti sono riusciti a intercettare il veicolo con a bordo la donna insieme ad altri connazionali e di sottoporre a controllo gli occupanti e la stessa auto. È emerso che la donna era irregolare sul territorio ed è stata sottoposta a decreto di espulsione immediata. Tra gli altri, vi era un soggetto su cui pendeva una cattura per reati contro il patrimonio, subito messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne disponeva l’applicazione dell’aggravamento della misura cautelare.

Si raccomanda ai cittadini, ed in particolare alle persone anziane, di prestare attenzione ai propri effetti personali soprattutto se contenenti denaro o preziosi in particolar modo se si è impegnati in operazioni che possono distogliere l’attenzione dai propri beni. Si ricorda altresì che le forze di polizia sono prontamente reperibili per ogni necessità contattando il numero 112.