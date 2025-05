Mottalciata, "tecnica delle monetine": truffa aggravata nel Biellese FOTO

Nella mattinata della festività del 1° maggio i Carabinieri della Stazione di Mottalciata, coadiuvati dai colleghi delle Stazioni vicine, hanno fermato un’autovettura sospetta che era stata segnalata da alcuni cittadini che avevano assistito al furto di una borsetta, ai danni di una donna anziana nel parcheggio di un supermercato del Biellese. La truffa è stata eseguita con la tecnica delle “monetine per terra”.

A bordo dell’autovettura sono stati trovati tre trentenni, due uomini ed una donna in stato di gravidanza, riconosciuti a seguito di una rapida indagine, quali autori del furto. In particolare, la perquisizione nei loro confronti ha permesso di ritrovare, recuperare e restituire alla vittima il denaro sottratto.

I tre, residenti nel milanese e con numerosi precedenti di polizia per lo stesso reato, sono stati quindi denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Biella per il reato di furto aggravato in concorso, nonché segnalati alla Questura di Biella per valutare l’emissione del provvedimento amministrativo di divieto di ritorno in questa Provincia.