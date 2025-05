Ginnastica artistica: Viola Mantoan qualificata di diritto alla Finale Gold Allieve! Biasetti e Coda Bardot al Torneo Allieve

A Torino durante il weekend del 26-27 aprile, per la sezione di ginnastica artistica di APD Pietro Micca per si è tenuta la fase interregionale del Campionato Allieve Gold, tappa fondamentale nella qualificazione alla Finale Nazionale di metà maggio. Nella categoria Allieve 1, le più piccole in gara, Pietro Micca ha presentato gli esercizi di Chiara Coda Bardot che termina la sua prima esperienza gold con un buon sedicesimo posto. In categoria Allieve 5, anche Adele Biasetti si difende bene nel programma avanzato ottenendo l’undicesimo posto. Mentre Viola Mantoan, che si è espressa anche nel programma base, conquista un fantastico bronzo dato dalla somma dei punteggi dei due giorni di gara.

L’accesso alla Finale Nazionale Allieve Gold, che si terrà a Civitavecchia il 16 e il 17 maggio, è riservato alle migliori 40 ginnaste d’Italia con 18 posti assegnati di diritto alle prime tre classificate di ogni fase interregionale, e i restanti derivanti dalla classifica incrociata di tutte e sei le zone tecniche. Viola con il terzo posto di Torino è già sicura della finale essendosi guadagnata l’accesso diretto: obiettivo centrato in pieno e grande soddisfazione da parte di tutto lo staff tecnico. Per Adele e Chiara non vi è ancora la certezza matematica, ma l’accesso alla finale sarà impresa piuttosto ardua, ma le possibilità non mancano! Avranno anche loro infatti l’opportunità di confrontarsi in campo nazionale a Fermo in occasione del Torneo Allieve che si terrà il 31 maggio e 1 giugno. Una competizione ad iscrizione libera e riservata a tutte le ginnaste che non prendono parte alla finale gold, dunque occasione ghiotta per portare a casa soddisfazioni!