Pioggia di medaglie per la Ginnastica Sprint Cavaglià FOTO

Si è svolta domenica 14 dicembre la seconda edizione della Winter Cup al Pala Ginnastica di Torino, dove la Ginnastica Sprint Cavaglià si è classificata al 1° posto come miglior società. Tutto ciò è stato possibile grazie agli ottimi risultati ottenuti in campo gara dalle atlete.

Nella 1^ Categoria Mini podio completo pe la Sprint, Uglietti Rachele 1°, Lo Riso Ginevra 2° e Comollo Agata 3° posto in assoluto. Frezzato Noemi 1° posto al suolo e Osorio Chanel 1° posto al mini trampolino. Nella 1^ Categoria Allieve 1°posto PIN assoluto per Gianelli Aurora. Salendo di livello troviamo, nella 2^ Categoria Mini il 1° posto in assoluto di Selva Nicole.

Nella 2^ Categoria Bambine Selva Frida porta a casa un 1° posto alla trave, 3° al trampolino e 7° in assoluto, 9° posto in assoluto per Barbirato Rebecca. Nella 2^ Categoria Junior, 1° posto in assoluto per Peron Gaia, 1° posto Pozzo Camilla al suolo, per Rondolotto Angelica 1° posto al volteggio, 1° al mini trampolino e 2° al suolo. Nella Categoria TOP Junior, Nicosia Letizia guadagna il 4° posto nel concorso generare, 1° al corpo libero e 3° alla trave.

Ottimi risultati dovuti all'impegno e alla costanza che le atlete mettono mentre si allenano e alla serietà tenuta in campo gara. Tutto ciò sotto la guida esperta dell'allenatrice Dalimon Hortensia che, con passione e determinazione, porta le sue allieve a lavorare sempre al meglio.