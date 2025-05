Dopo le 20.30 di ieri, 30 aprile, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Trino per un incidente stradale.

Arrivata sul posto, la squadra ha trovato due vetture coinvolte in uno scontro frontale e, grazie alle tecniche di primo soccorso, è stato possibile estricare uno degli occupanti per consegnarlo ai sanitari per trasportarlo in Pronto Soccorso per le cure del caso; in seguito sono state messe in sicurezza entrambe le vetture. Presente sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.