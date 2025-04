Comprare casa a Biella? è il capoluogo più accessibile d'Italia

In un'Italia dove affittare una casa costa in media il 75% in più rispetto alla rata del mutuo per acquistare la stessa abitazione, Biella emerge come un'isola felice per chi sogna di diventare proprietario. Secondo un recente studio di Idealista, portale immobiliare leader nello sviluppo tecnologico, il capoluogo piemontese è la città dove servono meno risparmi per accedere all’acquisto di un appartamento: bastano infatti 14.727 euro, contro una media nazionale di 42.703 euro.

Il confronto tra affitto e acquisto rivela dati sorprendenti. In media, in Italia, affittare un appartamento con due camere da letto costa circa 904 euro al mese, mentre la rata del mutuo per una casa equivalente si ferma a 516 euro. Se in grandi città come Torino (+74%), Napoli (+48%), Roma (+43%) e Milano (+33%) il divario tra affitto e mutuo resta molto ampio, a Biella la possibilità di acquistare casa si presenta più concreta e accessibile grazie ai costi molto contenuti.

Anche a livello provinciale, il quadro generale mostra discrepanze notevoli. In aree come Aosta, Ravenna e Lucca, gli affitti superano addirittura del 170% le rate dei mutui. All'estremo opposto si colloca Bolzano, dove il canone di locazione è addirittura inferiore del 9% rispetto alla rata di un mutuo.

Mentre in grandi centri come Roma e Milano il sogno di comprare casa richiede acconti rispettivamente di 71.563 e 85.000 euro, Biella conferma il suo primato di convenienza, davanti anche a Ragusa (17.174 euro) e Caltanissetta (17.321 euro).

In un contesto nazionale segnato da crescenti difficoltà di accesso al mercato immobiliare, Biella si distingue dunque come una delle poche realtà dove il mattone resta alla portata di tutti.