Cronaca dal Nord-ovest, tragico scontro a Bornate: muore un trentenne, feriti i tre passeggeri

Grave incidente stradale nella serata di venerdì lungo la provinciale 71, nel tratto tra Bornate e Crevacuore, nel territorio fra Valsesia e Valsessera. Un uomo di circa trent’anni ha perso la vita, mentre altre tre persone a bordo del veicolo sono rimaste ferite.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano le quattro persone sarebbe uscita di strada autonomamente, andando a impattare violentemente contro un albero, senza coinvolgere altri veicoli.

Tempestivo l’intervento del personale del 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, che però non hanno potuto fare nulla per il giovane alla guida, deceduto a seguito dell’impatto. I passeggeri sono stati portati in ospedale, per accertamenti e cure mediche; proseguono le indagini.