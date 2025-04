Salussola, chiuso temporaneamente il Rio freddo, via Massazza e via Madama VIDEO

Per problemi di viabilità e sicurezza il Comune di Salussola ha chiuso temporaneamente il Rio freddo, via Massazza, e via Madama.

La Polizia locale, la Protezione Civile stanno monitorando il territorio e sono in continuo contatto con il sindaco Manuela Chioda che sta seguendo personalmente la situazione e lo staff comunale.

Su indicazione del comando Vigili Del Fuoco della Provincia di Biella, data l’allerta rossa per intense e costanti precipitazioni, l'amministrazione si raccomanda di fare la massima attenzione negli spostamenti e di limitare gli stessi per motivi strettamente necessari.

Seguiranno aggiornamenti.