Fuga da film nella notte a Novara, due arresti dopo lo schianto

Una scena degna di un film d'azione quella vissuta la notte del 14 aprile a Novara, quando una volante della Polizia di Stato ha incrociato una auto che percorreva il corso Risorgimento contromano.

La condotta sospetta del conducente ha subito attirato l'attenzione degli agenti, che si sono messi immediatamente all’inseguimento. Non appena i malintenzionati hanno notato la polizia, il fuggitivo ha accelerato, dando inizio a un inseguimento a tutta velocità. Dopo diversi minuti di alta tensione, la fuga è terminata quando il veicolo ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro un ostacolo in via del Sabbione.

I due occupanti, entrambi di 33 anni, uno italiano e l’altro straniero, non si sono dati per vinti e hanno tentato di scappare a piedi, ma sono stati rapidamente raggiunti dalle forze dell'ordine. Dopo una breve ma intensa colluttazione, gli agenti sono riusciti a bloccarli e a sottoporli a perquisizione.

All’interno della vettura, i poliziotti hanno trovato una pistola scacciacani di libera vendita, guanti in lattice e attrezzi da scasso, confermando i sospetti su un possibile tentativo di furto. Per resistenza a pubblico ufficiale, entrambi sono stati arrestati e portati in custodia.

I due, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, sono ora a disposizione della giustizia, mentre le indagini proseguono per accertare il loro coinvolgimento in altri crimini.